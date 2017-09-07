На Буковині СБУ припинила ще одне переправлення нелегалів до країн ЄС

Співробітники Служби безпеки України спільно з прикордонниками та прокуратурою припинили незаконне переправлення нелегалів до країн Євросоюзу.

Правоохоронці встановили, що місцевий приватний підприємець, який є засновником «консультаційного Центру з надання візових послуг», разом із двома спільниками організували протиправний механізм для отримання українськими громадянами та іноземцями паспортів країн ЄС. Ділки виготовляли фальшиві документи, необхідні для отримання громадянства. Потім пакет підроблених «папірців» вони передавали для офіційного оформлення документів.

Оперативники спецслужби під час проведення обшуків за місцем проживання та роботи зловмисників вилучили документацію, яка доводить проведення протиправних оборудок. У ділків, зокрема, вилучено незаповнені бланки свідоцтв про народження та укладання шлюбу, паспорти іноземців, які офіційно на територію нашої країни не заїжджали, внутрішні й закордонні паспорти громадян України та сертифікати про отримання іноземного громадянства.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 201, 332 та 358 Кримінального кодексу України

Тривають слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ