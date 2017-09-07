На Закарпатті помер у лікарні пішохід, якого збили на трасі Київ-Чоп

Учора, 6 вересня, близько 21-ї години в поліцію надійшло повідомлення про ДТП з потерпілими на трасі Київ-Чоп неподалік Середнього в Ужгородському районі. Про аварію повідомив сам водій іномарки, яка збила пішохода.

Прибувши на місце пригоди, правоохоронці з’ясували, що ДТП скоїв 30-річний житель Ужгорода. Рухаючись у напрямку м.Ужгорода на автомобілі "Skоdа Rаpіd" іноземної реєстрації, поблизу смт.Середнє водій скоїв наїзд на пішохода, що перебував на проїзній частині.

Потерпілим виявився 33-річний мешканець Черкаської області. Його доставили в реанімацію Ужгородської лікарні, де чоловік помер.

Поліція розпочала за даним фактом кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Автомобіль доставлено на спецмайданчик Ужгородського районного відділення поліції. Експертиза засвідчила, що водій «Шкоди» був тверезий.

Обставини трагічної ДТП з’ясовують слідчі.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області