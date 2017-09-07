На Волині судитимуть чоловіка, який збував фальшиві долари

Прокуратура Волинської області затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про незаконне зберігання, придбання, перевезення з метою збуту, збут та замах на збут підроблених грошей 38-річним уродженцем міста Ківерці.

Упродовж червня-липня 2017 року зловмисник на території Шацького району збув 11 підроблених банкнот номіналом 100 доларів США та намагався збути ще 5 таких банкнот.

Нині його обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1,2 ст. 199, ч.2 ст. 15 ч.2 ст. 199 КК України, і невдовзі він постане перед судом, який і визначить йому міру покарання.

За матеріалами прес-служби прокуратури Волинської області