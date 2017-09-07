У Полтаві на ринку "Балковий" знайшли тіло чоловіка

Інформація, що поблизу одного з магазинів на провулку Заячий знаходиться невідомий чоловік без ознак життя, надійшла до поліції 07 вересня, близько 09:45.

Помітили чоловіка перехожі, які викликали на місце «швидку» та поліцію. Реанімувати чоловіка лікарям не вдалося.

На вигляд чоловіку 35-40 років. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група.

Тіло було направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області