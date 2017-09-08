У Києві СБУ перекрила канал постачання прекурсорів для психотропних наркотиків

Співробітники Служби безпеки України перекрили у Києві контрабанду до нашої країни прекурсорів для виготовлення синтетичного наркотику «екстазі».

Правоохоронці встановили, що організатор наркобізнесу замовляв із Європи інгредієнти для «виробництва» синтетичних психотропів через міжнародні поштові відправлення під виглядом продуктів харчування. Потім ділок через Інтернет знаходив наркозалежних клієнтів для збуту та надсилав «товар» посилками по всій території України.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника в одному із столичних поштових відділень столиці під час отримання чергової партії наркосировини. Під час обшуків за місцем проживання організатора співробітники СБ України вилучили велику кількість психотропної речовини МДМА та обладнання для її виготовлення. Правоохоронці також виявили сто двадцять ємностей із прекурсорами, які зловмисник використовував для виготовлення психотропів.

Слідчі СБУ оголосили організатору нелегального бізнесу про підозру в скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

За матеріалами прес-центру СБУ