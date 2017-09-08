У Харкові водія маршрутки засуджено за скоєння смертельної ДТП

Фрунзенський районний суд м. Харкова визнав винним 45-річного водія маршрутного автобусу у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть та заподіяли тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286 КК України).

За інформацією керівника місцевої прокуратури №3 Руслана Скуратовича, чоловіка засуджено до 5 років позбавлення волі з забороною керувати транспортними засобами на 2 роки.

ДТП сталася у січні 2015 року. Близько 7 години ранку водій маршрутного автобусу на проспекті 50 річчя СРСР в районі мосту через Московський проспект скоїв наїзд на двох чоловіків. Потерпілі стояли на проїжджій частині біля автомобілю ВАЗ 2108 та міняли спущене колесо.

Від отриманих травм один чоловік загинув. Інший - отримав тяжкі тілесні ушкодження.

У ході судового засідання водій автобусу "Еталон" у повній мірі визнав свою вину та розкаявся. Обвинувачуваний пояснив, що не побачив чоловіків на дорозі. Він розповів, що на вулиці ще не розвиднилося. Був мороз близько 20 градусів, тому лобове скло маршрутки вкрилося інеєм. Це значно обмежило видимість. Проте він не вжив ніяких дій, щоб очистити скло.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області