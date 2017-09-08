На Полтавщині поліцейські вилучили у чоловіка бойові гранати та набої

Працівниками Козельщинського відділення поліції був проведений санкціонований обшук за місцем проживання 42-річного чоловіка.

Під час слідчої дії поліцейськими було виявлено бойові припаси, а саме близько 1100 набоїв калібру 5,45 мм, 3 корпуса гранати РГД-5 та корпус гранати Ф-1, та 4 уніфікованих запали до гранат.

У рамках відкритого кримінального провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України поліцейські встановлюють походження канал надходження припасів та мету зберігання.

Санкція статті 263-ї передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області