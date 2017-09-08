На Полтавщині поліцейські вилучили у чоловіка бойові гранати та набої

На Полтавщині поліцейські вилучили у чоловіка бойові гранати та набої

03:00 08.09.2017
На Полтавщині поліцейські вилучили у чоловіка бойові гранати та набої

Працівниками Козельщинського відділення поліції був проведений санкціонований обшук за місцем проживання 42-річного чоловіка.

Під час слідчої дії поліцейськими було виявлено бойові припаси, а саме близько 1100 набоїв калібру 5,45 мм, 3 корпуса гранати РГД-5 та корпус гранати Ф-1, та 4 уніфікованих запали до гранат.

У рамках відкритого кримінального провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України поліцейські встановлюють походження канал надходження припасів та мету зберігання.

Санкція статті 263-ї передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Хто насправді знищує Ікони Революції
06.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Росія – це країна-агресор та ворог, з нею потрібен візовий режим!
05.09.2017
Олексій Задорожній
Журналіст
Чому не треба було трощити Емпоріум? Принаймні, одразу...
05.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи підтримуєте ви учасників акції в Києві, які вимагали легалізувати нерозмитнені авто?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.