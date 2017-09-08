На Луганщині вислухав вирок суду жорстокий вуличний грабіжник

Попаснянським відділом Лисичанської місцевої прокуратури здійснювалось процесуальне керівництво у кримінальному провадженні стосовно мешканця Попаснянського району, який вчинив грабіж, поєднаний з насильством (ч. 2 ст. 186 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці травня 2017 року 35-річний мешканець міста Золоте-1 Попаснянського району, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на відкрите викрадення чужого майна, поєднаного з насильством, напав на невідомого йому чоловіка, наніс потерпілому тілесні ушкодження та заволодів його мобільним телефоном. Після цього грабіжник зник з місця вчинення злочину.

Згодом правопорушника було затримано та обрано стосовно нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Вироком Попаснянського районного суду Луганської області грабіжника визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, та призначено покарання у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області