Прокуратура Кіровоградщини оголосила рейдеру про підозру

Олександрійською місцевою прокуратурою повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.205-1 (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців) та ч.3 ст. 206-2 (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) Кримінального кодексу України особі, яка в незаконний спосіб захопила приватне сільськогосподарське підприємство «Богнер».

За словами керівника Олександрійської місцевої прокуратури Ігоря Білоусова одразу після надходження заяви про вчинення кримінального правопорушення від керівника вказаного ПСП правоохоронцями зареєстровано кримінальне провадження та розпочато досудове розслідування.

Під час проведення невідкладних слідчих дій, аналізу ситуації прийнято рішення щодо вжиття заходів з метою недопущення переходу контролю над вказаним підприємством та його майном до особи, котра в незаконний спосіб намагалися його захопити.

З цією метою, першочергово в тісній співпраці з законним власником накладено арешти на все майно, включаючи корпоративні права, нерухомість, транспортні засоби та сільськогосподарську техніку, невідкладно призначено та проведено судово-технічні та судово-почеркознавчі експертизи. Вжито вичерпних, невідкладних та дієвих заходів з метою попередження неправомірного захоплення активів та продукції вищезгаданого підприємства та розпорядження ними в незаконних спосіб.

Крім того, прокуратурою ініційовано перевірку вказаної ситуації в межах компетенції Головним територіальним управлінням юстиції у Кіровоградській області.За результатами проведених слідчо-розшукових дій встановлено особу, що захопила підприємство, судом йому обрано запобіжних захід у виді домашнього арешту.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Кіровоградській області