У Львові директора навчального закладу судитимуть за хабарництво

За процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №2 до Шевченківського районного суду м. Львова скеровано обвинувальний акт щодо директора одного із місцевих профучилищ, який отримав понад 4,5 тис грн неправомірної вигоди за укладення договору купівлі-продажу з фізичною особою-підприємцем техніки для навчального закладу.

Встановлено, що цьогоріч у липні, винахідливий директор скористався службовим становищем та запропонував підприємцю перерахувати на картковий рахунок понад 4,5 тис грн неправомірної вигоди, натомість обіцяв закупити телевізори та комп’ютери для училища на більш як 46 тисяч гривень. Бізнесмен погодився та згодом поповнив банківську картку дружини директора зазначеною сумою.

Такі дії посадовця кваліфіковано як кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.368 КК України, за вчинення якого передбачене покарання у виді позбавлення волі до чотирьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області