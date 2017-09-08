У Харкові під час спроби самотужки загасити пожежу травмувалась жінка

О 19:20 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу, яка трапилась у квартирі на четвертому поверсі житлової чотирьохповерхівки по вул. Плеханівській, 98 у Харкові. З повідомлення стало відомо, що у квартирі горів дерев’яний стіл та килим, який висів на стіні.

До місця виклику негайно прибуло 2 пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС. Як з’ясувалось, на момент виникнення пожежі вдома господарів не було. Пожежу виявила сусідка, 1979 року народження, котра кинулась гасити її.

Під час цього процесу вона отримала отруєння продуктами горіння, але вогонь не загасила. Рятувальники передали постраждалу медикам швидкої. Після огляду жінка від подальшої госпіталізації відмовилась.

Площа горіння склала 3 кв.м. О 19:38 бійці ДСНС локалізували розповсюдження вогню та диму, а за 5 хвилин повністю ліквідували пожежу. За попередніми даними причиною її виникнення стало коротке замкнення електричної мережі.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Харківській області