На Харківщині військові обстріляли літак, що з’явився над їхньою частиною

На Харківщині військові обстріляли літак, що з’явився над їхньою частиною

08:01 08.09.2017
На Харківщині військові обстріляли літак, що з’явився над їхньою частиною

На Харківщині проводиться перевірка за фактом порушення правил польотів.

До чергової частини Балаклійського відділу поліції надійшло повідомлення, що близько 14:15 над територією військової частини, яка розташована в місті Балаклія, пролетів невідомий об'єкт.

Військовослужбовці зробили в його бік постріли з автоматичної зброї, після чого об’єкт полетів в бік села Борщівка Балаклійського району.

В ході подальшої перевірки було встановлено, що 38-річний мешканець Кіровограду, керуючи літаком «Нарп-1», під час перельоту з Нової Водолаги Харківської області до селища Вишневе Балаклійського району, порушив правила безпеки під час польотів та пролетів над територією військової частини.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 281 (порушення правил повітряних польотів) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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