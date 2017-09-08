На Миколаївщині крадії під час втечі кинулись у річку, але їх наздогнали і там

Мешканець Вознесенська, щойно вийшовши з власного двору, незаплановано повернувся і, як виявилось, вчасно.

Двоє незнайомців, пошкодивши віконні ґрати, саме намагались проникнути до його оселі.

56-річний господар став викликати поліцію, а злодії у цей час почали тікати. Наздогнали зловмисників співробітники слідчо-оперативної групи. Їм довелось робити це вплав, тому що злодії кинулись у річку.

Затриманими виявились 25-річні мешканці Одеської області, один громадянин іншої держави, які раніше вже потрапляли у поле зору правоохоронців. Зловмисники, з їх слів, приїхали у Вознесенськ «підзаробити» та, обравши будинок потерпілого, певний час стежили за власником. Дочекавшись, коли той відлучиться, чоловіки взялись за справу, але несподівано для них господар повернувся.

Із собою зловмисники носили балаклави, рукавички та викрутки. Зараз вони затримані у порядку ст.208 КПК України. Також перевірятиметься їх причетність до вчинення інших аналогічних злочинів.

Триває розслідування кримінального провадження, розпочатого слідчим відділенням Вознесенського відділу поліції за ознаками ч.2 ст.15, ч.3 ст.185 КК України «Замах на вчинення крадіжки», що карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області