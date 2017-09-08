На Харківщині легковик "Ауді" влетів у перешкоду, є загиблі та поранені

Працівники поліції встановлюють обставини ДТП на Харківщині.

В результаті події загинув пасажир «Ауді». Жінка, яка також перебувала у салоні, доставлена до лікарні з переломом голені.

Подія сталася в селищі Чемужівка. Попередньо встановлено, що 49-річний водій «AUDI», не впоравшись з керуванням, зіштовхнувся зі стовпом.

Внаслідок ДТП загинув пасажир авто - 52-річний мешканець Змійова.

До Зміївської ЦРЛ з переломом голені доставлена 33-річна пасажирка іномарки.



За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

