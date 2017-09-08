На Закарпатті поліція швидко відшукала водія, який збив людину на смерть та втік

Напередодні, близько 21:40 год, водій, рухаючись автодорогою «Київ-Чоп», неподалік с.Сускова Свалявського району, здійснив наїзд на пішохода. Від отриманих травм чоловік загинув на місці аварії. За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчий відкрив кримінальне провадження.

На лінію «102» надійшло повідомлення про те, що на узбіччі автодороги «Київ-Чоп» неподалік с.Сусково Свалявського району, лежить непритомний чоловік.

На місці події поліцейські з`ясували, що на чоловіка здійснив наїзд автомобіль невідомої марки і з місця події зник. Свалявським відділом поліції було введено план «Перехоплення». Правоохоронці оперативно встановили особу водія та затримали його.

Зі слів винуватця ДТП, 25-річного водія автомобіля марки «Renault Laguna» з іноземною реєстрацією, рухаючись своєю смугою руху, він не помітив пішохода, який вибіг на дорогу. Від сильного удару чоловік помер на місці автопригоди. Обидва учасники ДТП – мешканці Свалявського району.

За фактом аварії слідчий відкрив кримінальне провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області