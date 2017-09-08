На Рівненщині нелюда засуджено за вбивство дружини та матері трьох дітей

На Рівненщині нелюда засуджено за вбивство дружини та матері трьох дітей

09:22 08.09.2017
На Рівненщині нелюда засуджено за вбивство дружини та матері трьох дітей

Трагічні події розгорталися одинадцятого грудня торік в одному із будинків села Дивень. Увечері до 49-річного господаря з дружиною прийшли гості. Усі разом сіли вечеряти, де не обійшлося без алкоголю.

Коли закінчилась випивка, 34-річна господиня пішла до магазину, та повернулася додому напідпитку лише наступної доби. Чоловік, який протягом дня вже чимало випив спиртного, приревнував дружину і вирішив розібратися. Сварка переросла у шарпанину, під час якої він почав бити її по всьому тілу, а тоді схопив кухонний ніж і вдарив їй у живіт та ноги.

Коли ж жінці стало зовсім зле, чоловік викликав швидку допомогу. Однак медики лише констатували смерть жінки. Вона померла унаслідок колото-різаного поранення живота з ушкодженням артерії, що спричинило кровотечу та масивну крововтрату.

Поліцейські повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Судом йому було обрано міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Крім того, правоохоронці з’ясували, що мешканець села Дивень шість разів притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок, незаконний збут наркотиків та зґвалтування, за що відсидів у місцях позбавлення волі майже 20 років.

Зібравши достатньо доказів у справі, слідчі кримінальне провадження скерували до суду.

На судовому засіданні чоловік повністю визнав свою вину, щиро розкаювався та запевняв, що не бажав смерті дружини. Однак остаточний вирок суду — дев’ять років та один місяць.

Опіку над трьома малолітніми дітьми, які залишилися без матері і батька, взяв рідній брат зловмисника.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Хто насправді знищує Ікони Революції
06.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Росія – це країна-агресор та ворог, з нею потрібен візовий режим!
05.09.2017
Олексій Задорожній
Журналіст
Чому не треба було трощити Емпоріум? Принаймні, одразу...
05.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи підтримуєте ви учасників акції в Києві, які вимагали легалізувати нерозмитнені авто?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.