У Миколаєві поліція розслідує жорсткий конфлікт журналіста та офіціанта

У Миколаєві поліція розслідує жорсткий конфлікт журналіста та офіціанта

23:30 08.09.2017
У Миколаєві поліція розслідує жорсткий конфлікт журналіста та офіціанта

За сигналом спрацювання «тривожної кнопки» до одного з ресторанів у центрі міста прибув наряд реагування батальйону Управління поліції охорони в Миколаївській області.

Працівники ресторану повідомили про порушення порядку з боку одного з відвідувачів закладу.

Прибувши на місце події поліцейські з’ясували, що громадянин із ознаками алкогольного сп’яніння вдарив офіціанта та був затриманий охороною ресторану до прибуття поліції. Відвідувачем виявися місцевий журналіст, який відпочивав у закладі та не виконував у той час професійних обов’язків.

За фактом конфлікту слідчими Центрального відділу поліції подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.1 ст. 125 Кримінального кодексу України «Умисне легке тілесне ушкодження», що карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до одного року.

Проводяться слідчі дії та встановлюються всі обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

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