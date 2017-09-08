На Київщині двох нелюдів судитимуть за вбивство товариша через бажання випити ще

Рокитнянським відділом Кагарлицької місцевої прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні та скеровано обвинувальний акт для розгляду по суті стосовно двох чоловіків, які в квітні поточного року перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, їдучи зі своїм товаришем на місцеву водойму, щоб продовжити розпивати алкогольні напої, вирішили вбити чоловіка та заволодіти його автівкою.

Приїхавши на водойму, один із зловмисників почав наносити численні удари ногами, стрибати по тілу потерпілого та, взявши з автівки металевий предмет, наніс ним декілька ударів по голові потерпілого, від яких останній помер.

З метою приховати сліди злочину, зловмисники намагалися закинути тіло у водойму, однак були помічені перехожим. Після чого, чоловіки сіли в автівку потерпілого та залишили місце злочину.

Дії обвинувачених кваліфіковано за п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з корисливих мотиві за попередньою змовою групою осіб) КК України та за ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України.

Під час досудового розслідування за клопотанням прокуратури підозрюваним було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За вчинене чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області