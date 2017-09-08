На Сумщині повідомлено про підозру серійному кривднику пенсіонерів

Конотопською місцевою прокуратурою повідомлено про підозру 32-річному місцевому жителю, який грабував самотніх пенсіонерів. Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 186 (відкрите викрадення чужого майна, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, та поєднаному з проникненням у житло) КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисник разом зі своїм спільником в одному з сіл Конотопського району 18 липня 2017 року близько 6 ранку через вікно проникли на веранду будинку 84-річного чоловіка. Дочекавшись, коли він вийшов з помешкання, зловмисники потребували віддати їм всі гроші. Побоюючись за своє життя, дідусь віддав грабіжникам 1 тис. 300 грн та мобільний телефон, також вони забрали з господарства металеві вироби.

Окрім того, 26 липня цього року близько 18.00 вказані особи вже в іншому селі прокрались на подвір’я 80-річної жінки, яка в той час була на городі. Чоловіки зайшли в оселю через відчинені двері, де сховались у коридорі. Близько 20.00 господиня зайшла в будинок та лягла відпочивати. Вийшовши зі своєї схованки, зловмисники наказали жінці віддати їм всі цінні речі та гроші. Налякана бабуся дістала з шафи схованку та віддала їм 3 тис. грн.

Тікаючи, чоловіки ще забрали з оселі дві ікони та пляшку вина.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами співробітникам поліції за належного процесуального керівництва прокуратури вдалось встановити обох грабіжників та затримати одного з них.

Як повідомив керівник Конотопської місцевої прокуратури Сергій Сегида, за клопотанням прокуратури зловмисника взято під варту, його спільник переховується від слідства.

Затриманий визнає свою провину і вже частково відшкодував потерпілій збитки, а саме віддав 2 тис. грн. На даний час перевіряється причетність обох осіб до аналогічних злочинів.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Сумської області