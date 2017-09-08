На Донеччині судитимуть розповсюджувача наркотику "крокодил"

На Донеччині судитимуть розповсюджувача наркотику "крокодил"

18:00 08.09.2017
На Донеччині судитимуть розповсюджувача наркотику "крокодил"

Під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області завершено досудове розслідування кримінального провадження за ч.2 ст. 307  та ч.2 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України стосовно 33-річного чоловіка.

Установлено, що мешканець смт. Донське Волноваського району з метою незаконного збагачення займався збутом та території м. Маріуполя та Волноваського району наркотичного засобу – дезоморфіну та психотропної речовини – метамфетаміну.

Важливо зазначити, що «клієнтами» обвинуваченого, окрім звичайних громадян, були і військовослужбовці.

У липні поточного року, після «оперативної закупівлі», чоловіка затримали правоохоронці. Під час обшуку у нього виявили та вилучили складові для вироблення дезоморфіну.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Довідково: дезоморфін (або «крокодил») – особливо небезпечний наркотичний засіб, який відразу викликає залежність. Середня тривалість життя людини, яка вживає вказаний наркотик, в середньому не перевищує 1 рік.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області

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