У Дніпрі патрульні повернули додому безпорадного дідуся
У Дніпрі патрульні повернули додому безпорадного дідуся
Патрульні допомогли 89-річному чоловіку потрапити додому.
Напередодні, близько 7-ї години вечора, патрульні виявили по вулиці Білоріченській старенького, який нічого не пам’ятав.
У ході бесіди інспекторам вдалося з’ясувати у чоловіка, що він проживає у Діївці Новокодацького району.
Разом із ним патрульні поїхали туди, опитали перехожих. Сусіди впізнали дідуся й повідомили, що він проживає на вулиці Толбухіна.
Охоронці порядку доставили чоловіка додому та передали вдячним рідним.
За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Дніпра