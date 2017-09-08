У Дніпрі патрульні повернули додому безпорадного дідуся

У Дніпрі патрульні повернули додому безпорадного дідуся

11:20 08.09.2017
У Дніпрі патрульні повернули додому безпорадного дідуся
Патрульні допомогли 89-річному чоловіку потрапити додому.

Напередодні, близько 7-ї години вечора, патрульні виявили по вулиці Білоріченській старенького, який нічого не пам’ятав.

У ході бесіди інспекторам вдалося з’ясувати у чоловіка, що він проживає у Діївці Новокодацького району.

Разом із ним патрульні поїхали туди, опитали перехожих. Сусіди впізнали дідуся й повідомили, що він проживає на вулиці Толбухіна.

Охоронці порядку доставили чоловіка додому та передали вдячним рідним.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Дніпра

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