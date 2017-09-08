У Полтаві водій не зупинився на вимогу патруля та втрапив у смертельну ДТП

Автомобільна аварія сталася близько 04:30 ранку 08-го вересня по вулиці Великотирнівській.

Попередньо встановлено, що 32-річний водій автомобіля «Мітсубісі Лансер» рухався вулицею Великотирнівська у напрямку Автовокзалу.

Біля зупинки громадського транспорту «Провулок Латишева» водій не зупинився за вимогою працівників патрульної поліції та продовжив рух.

Поблизу зупинки «Вул. Героїв Сталінграду» водій не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з електроопорою. Унаслідок ДТП від отриманих травм 32-річний чоловік, що перебував за кермом іномарки, помер на місці.

За матеріалами прес-служби поліції Полтави

