На Миколаївщині СБУ попередила закупівлю санкційної продукції з РФ

На Миколаївщині СБУ попередила закупівлю санкційної продукції з РФ

17:30 08.09.2017
На Миколаївщині СБУ попередила закупівлю санкційної продукції з РФ

Співробітники Служби безпеки України попередили на Миколаївщині закупівлю міською радою в одному із районних центрів автомобілів російського виробництва.

Правоохоронці встановили, що у рамках програми «Шкільний автобус» чиновники оголосили тендер на закупівлю транспорту на мільйон сто тисяч гривень. Обидва учасники торгів планували поставити автобуси російського виробника, який перебуває під санкціями згідно з рішенням Ради Національної безпеки і оборони, введеними у дію Указом Президента України

СБ України проінформувала керівництво міськради про виявлені факти, внаслідок чого тендерний комітет відхилив пропозиції учасників.

За матеріалами прес-центру СБУ

Співробітники Служби безпеки України попередили на Миколаївщині закупівлю міською радою в одному із районних центрів автомобілів російського виробництва.

Правоохоронці встановили, що у рамках програми «Шкільний автобус» чиновники оголосили тендер на закупівлю транспорту на мільйон сто тисяч гривень. Обидва учасники торгів планували поставити автобуси російського виробника, який перебуває під санкціями згідно з рішенням Ради Національної безпеки і оборони, введеними у дію Указом Президента України

СБ України проінформувала керівництво міськради про виявлені факти, внаслідок чого тендерний комітет відхилив пропозиції учасників.

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3882#.kNMnP7JA.dpbs

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Хто насправді знищує Ікони Революції
06.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Росія – це країна-агресор та ворог, з нею потрібен візовий режим!
05.09.2017
Олексій Задорожній
Журналіст
Чому не треба було трощити Емпоріум? Принаймні, одразу...
05.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи підтримуєте ви учасників акції в Києві, які вимагали легалізувати нерозмитнені авто?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.