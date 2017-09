На Миколаївщині СБУ попередила закупівлю санкційної продукції з РФ

Співробітники Служби безпеки України попередили на Миколаївщині закупівлю міською радою в одному із районних центрів автомобілів російського виробництва.

Правоохоронці встановили, що у рамках програми «Шкільний автобус» чиновники оголосили тендер на закупівлю транспорту на мільйон сто тисяч гривень. Обидва учасники торгів планували поставити автобуси російського виробника, який перебуває під санкціями згідно з рішенням Ради Національної безпеки і оборони, введеними у дію Указом Президента України

СБ України проінформувала керівництво міськради про виявлені факти, внаслідок чого тендерний комітет відхилив пропозиції учасників.

За матеріалами прес-центру СБУ

