У Харкові дерево, що впало, тяжко травмувало кількох комунальників

У Харкові під час роботи постраждали працівники комунального підприємства.

Троє чоловіків знаходяться у лікарні з травмами різних ступенів тяжкості.

Напередодні о 16:00 у лісосмузі, розташованій на проспекті Московському, 299, під час спилювання дерев, при падінні дерева постраждали робітники комунального підприємства.

33-річний чоловік з закритою травмою грудної клітини доставлений до 25-ї міської клінічної лікарні. Стан його здоров'я – стабільний.



46-річний чоловік госпіталізований до відділення реанімації Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. У нього констатоване забиття грудної клітини, черепно-мозкова травма, численні забиття та переломи. Стан здоров'я – тяжкий.



53-річний чоловік госпіталізований до відділення реанімації Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. У нього констатована закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забиття потилиці, тупа травма живота.

Стан здоров'я – тяжкий.



За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області