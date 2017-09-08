У Харкові дерево, що впало, тяжко травмувало кількох комунальників

У Харкові дерево, що впало, тяжко травмувало кількох комунальників

10:40 08.09.2017
У Харкові дерево, що впало, тяжко травмувало кількох комунальників

У Харкові під час роботи постраждали працівники комунального підприємства.

Троє чоловіків знаходяться у лікарні з травмами різних ступенів тяжкості.

Напередодні о 16:00 у лісосмузі, розташованій на проспекті Московському, 299, під час спилювання дерев, при падінні дерева постраждали робітники комунального підприємства.

33-річний чоловік з закритою травмою грудної клітини доставлений до 25-ї міської клінічної лікарні. Стан його здоров'я – стабільний.

46-річний чоловік госпіталізований до відділення реанімації Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. У нього констатоване забиття грудної клітини, черепно-мозкова травма, численні забиття та переломи. Стан здоров'я – тяжкий.

53-річний чоловік госпіталізований до відділення реанімації Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. У нього констатована закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забиття потилиці, тупа травма живота.

Стан здоров'я – тяжкий.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Хто насправді знищує Ікони Революції
06.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Росія – це країна-агресор та ворог, з нею потрібен візовий режим!
05.09.2017
Олексій Задорожній
Журналіст
Чому не треба було трощити Емпоріум? Принаймні, одразу...
05.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи підтримуєте ви учасників акції в Києві, які вимагали легалізувати нерозмитнені авто?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.