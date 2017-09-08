В Одесі поліція затримала молодика за вербування повій до Німеччини

Оперативники Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми (ДБЗПТЛ) Національної поліції України та їх колеги з управління БЗПТЛ Одеської області з’ясували, що 26-річний молодик намагається завербувати трьох жінок для виїзду за кордон.

Упродовж 2017 року молодик разом зі своїм посібником, який перебуває у Німеччині, переконали трьох жінок віком від 27 до 31 року виїхати за кордон. Парубок використовував вразливий стан потенційних жертв, оскільки усі вони мають маленьких дітей, переїхали до Одеси з окупованого Донецька та не мали постійного місця роботи. Натомість зловмисники обіцяли високі заробітки у сфері надання сексуальних послуг.



Поліцейські з’ясували, що зловмисник планував вивезти жінок через Польщу до Німеччини. Молодик разом із посібником придбали жінкам візові та проїзні документи до Німеччини, тим самим увівши їх у борги. Витрачені на них гроші потенційні жертви повинні були потім відпрацювати.



Правоохоронці затримали чоловіка на пероні залізничного вокзалу Одеси. Діяльність вербувальників слідчі поліції розслідують у рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми, або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення йому підозри у скоєнні вказаного злочину.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області