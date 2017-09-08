На Тернопільщині засуджені торгівці людьми, що поставляли рабів закордон

П'ять років позбавлення волі без конфіскації майна - такий термін відбування покарань визначив суд фігурантам кримінального провадження щодо торгівлі людьми.

Перед законом відповідатимуть житель Закарпатської області та уродженка Шумського району. З вироком вони не погодилися, а тому з оскарженням звернулися в Апеляційний суд. Проте представники Феміди їхню скаргу не задовольнили.

За словами керівника відділу боротьби із злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми ГУНП області Олександра Буняка, впродовж 2014-2015 років дует спільно з уродженцем Російської Федерації займалися незаконним перевезеннями найманих працівників до сусідньої держави, де вони працювали в теплицях