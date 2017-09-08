На Луганщині жителя Сєвєродонецька засуджено за торгівлю опієм

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець міста Сєвєродонецька неодноразово здійснював придбання та зберігання з метою збуту, а також збут особливо небезпечного наркотичного засобу – опію.

Крім того, молодик придбав прекурсор ангідрид оцтової кислоти з метою використання для виготовлення наркотичних засобів. У ході проведення обшуку за місцем мешкання чоловіка, вказана речовина була виявлена та вилучена.

Правопорушника було затримано та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Натепер, вироком Сєвєродонецького міського суду Луганської області його визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 та ч. 3 ст. 311 КК України, та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 6 років 6 місяців з конфіскацією всього належного йому майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області