Прокуратура Харківщини домоглась арешту підозрюваного у звірячому побитті людини

За клопотанням Харківської місцевої прокуратури №6 апеляційний суд області обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для 17-річного хлопця, якого підозрюють у хуліганстві та нанесенні умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть (ч. 2 ст. 296, ч.2 ст. 121 КК України).

За інформацією процесуального керівника, прокурора місцевої прокуратури Дмитра Осадчого, суд першої інстанції обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Проте, враховуючи можливі ризики та тяжкість вчиненого злочину, прокуратура не погодилася з таким рішенням та звернулася до апеляційної інстанції.

Наразі ще один підозрюваний, 24 - річний молодик, за рішенням суду вже знаходиться під вартою.

Крім того, вирішується питання щодо оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу для 23 та 24-річних місцевих мешканців, які причетні до скоєння злочину.

Нагадаємо, вранці 28 серпня на одній з центральних вулиць у смт. Буди місцеві мешканці знайшли чоловіка, що не подавав ознак життя. Люди викликали "швидку" та поліцію. З’ясувалося, що 43-річний місцевий мешканець, який зловживав спиртним, помер. На його тілі та обличчі експерти виявили численні синці та ушкодження.

За даними свідків, напередодні вночі у померлого був конфлікт із компанією молоді.

Четверо хлопців віком від 17 до 24 років спочатку просто розважалися і за чарку горілки змушували чоловіка виконувати їх забаганки: танцювати, повністю роздягнутися тощо. Наймолодший із хлопців все знімав на мобільний телефон.

Потім одному з них не сподобалося, що чоловік зупинився і зі словами "це так ти танцюєш?", він вдарив жертву по голові. Добряче побивши потерпілого, компанія залишила його на узбіччі та пішла геть.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області