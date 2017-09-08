Прокуратура Харківщини домоглась арешту підозрюваного у звірячому побитті людини

Прокуратура Харківщини домоглась арешту підозрюваного у звірячому побитті людини

11:42 08.09.2017
Прокуратура Харківщини домоглась арешту підозрюваного у звірячому побитті людини
За клопотанням Харківської місцевої прокуратури №6 апеляційний суд області обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для 17-річного хлопця, якого підозрюють у хуліганстві та нанесенні умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть (ч. 2 ст. 296, ч.2 ст. 121 КК України).
За інформацією процесуального керівника, прокурора місцевої прокуратури Дмитра Осадчого, суд першої інстанції обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Проте, враховуючи можливі ризики та тяжкість вчиненого злочину, прокуратура не погодилася з таким рішенням та звернулася до апеляційної інстанції.
 
Наразі ще один підозрюваний,  24 - річний молодик, за рішенням суду вже знаходиться під вартою.
 
Крім того, вирішується питання щодо оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу для 23 та 24-річних місцевих мешканців, які причетні до скоєння злочину.
 
Нагадаємо, вранці 28 серпня на одній з центральних вулиць у смт. Буди місцеві мешканці знайшли чоловіка, що не подавав ознак життя. Люди викликали "швидку" та поліцію. З’ясувалося, що 43-річний місцевий мешканець, який зловживав спиртним, помер. На його тілі та обличчі експерти виявили численні синці та ушкодження.
 
За даними свідків, напередодні вночі у померлого був конфлікт із компанією молоді.
 
Четверо хлопців віком від 17 до 24 років спочатку просто розважалися і за чарку горілки змушували чоловіка виконувати їх забаганки: танцювати, повністю роздягнутися тощо. Наймолодший із хлопців все знімав на мобільний телефон.
 
Потім одному з них не сподобалося, що чоловік зупинився і зі словами "це так ти танцюєш?", він вдарив жертву по голові. Добряче побивши потерпілого, компанія залишила його на узбіччі та пішла геть.
 
Досудове розслідування триває.
За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області
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