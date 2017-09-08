На Харківщині патрульного поліції підозрюють у пограбуванні

На Харківщині патрульного поліції підозрюють у пограбуванні

17:00 08.09.2017
На Харківщині патрульного поліції підозрюють у пограбуванні
Слідче управління прокуратури Харківської області проводить досудове розслідування за фактом грабежу (ч. 2 ст. 186 КК України). Про це повідомив начальник управління прокуратури області Анатолій Буліч.
За підозрою у вчиненні вказаного кримінального правопорушення затриманий у порядку ст. 208 КПК України 26-річний працівник патрульної поліції Харкова.
 
За попередніми даними, на 62-річного харків’янина напали вночі. Чоловіка штовхнули та зірвали золотий ланцюжок.
 
На даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу стосовно рядового поліції. Проводяться необхідні слідчі дії.
 
Максимальна санкція статті передбачає 6 років позбавлення волі.
За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області
Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Хто насправді знищує Ікони Революції
06.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Росія – це країна-агресор та ворог, з нею потрібен візовий режим!
05.09.2017
Олексій Задорожній
Журналіст
Чому не треба було трощити Емпоріум? Принаймні, одразу...
05.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи підтримуєте ви учасників акції в Києві, які вимагали легалізувати нерозмитнені авто?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.