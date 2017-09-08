На Харківщині патрульного поліції підозрюють у пограбуванні

Слідче управління прокуратури Харківської області проводить досудове розслідування за фактом грабежу (ч. 2 ст. 186 КК України). Про це повідомив начальник управління прокуратури області Анатолій Буліч.

За підозрою у вчиненні вказаного кримінального правопорушення затриманий у порядку ст. 208 КПК України 26-річний працівник патрульної поліції Харкова.

За попередніми даними, на 62-річного харків’янина напали вночі. Чоловіка штовхнули та зірвали золотий ланцюжок.

На даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу стосовно рядового поліції. Проводяться необхідні слідчі дії.

Максимальна санкція статті передбачає 6 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області