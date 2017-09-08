На Запоріжжі підозрюваного у нападі на поліцейського засуджено до реального терміну

На Запоріжжі підозрюваного у нападі на поліцейського засуджено до реального терміну

12:00 08.09.2017
На Запоріжжі підозрюваного у нападі на поліцейського засуджено до реального терміну

Органи прокуратури Запорізької області постійно реагують на випадки неправильного застосування Закону у кримінальних провадженнях.

Так, Мелітопольським міськрайсудом громадянина Б.,1995 року народження, який перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння поряд із магазином «АТБ», по вул. Героїв України у м. Мелітополі, у відповідь на законні вимоги працівників поліції щодо припинення протиправних дій облив напоєм, завдав удару долонею по обличчю та штовхнув поліцейського П.

Судом першої інстанції його було безпідставно засуджено до штрафу та не враховано не відбуте покарання за попереднім вироком.

За принципової позиції прокуратури Запорізької області, помилка суду першої інстанції була виправлена, раніше двічі судимій зловмисник отримав справедливе покарання у вигляді 3 років 1 місяця позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Запорізької області

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