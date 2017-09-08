У Києві патрульного поліцейського вдарили ножем під час вуличного конфлікту

Наряд поліції охорони приїхав на виклик співробітників кафе, аби припинити конфлікт між чоловіками.

Один з відвідувачів закладу наніс поліцейському удар ножем в ногу. Потерпілого госпіталізували у стаціонар, а правопорушників доставили до територіального управління поліції.

Сьогодні о 04:20 наряд групи реагування Управління поліції охорони в м. Києві отримав виклик з кафе, що на вулиці Мечникова. На місці події правоохоронці виявили групу чоловіків, між якими відбувалася бійка.



Під час припинення конфлікту та затримання правопорушників, один із учасників інциденту дістав ніж і вдарив ним у ногу поліцейського охорони.

Лікарі «швидкої» надали потерпілому необхідну допомогу та направили його до медичного закладу.



Аби з’ясувати усі обставини події, трьох учасників конфлікту доставили до Печерського районного управління поліції. Зараз встановлено, що чоловік, який наніс тілесне ушкодження поліцейському, діючий військовослужбовець, 1986 року народження.



Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України). Триває досудова перевірка.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

P.S: Увага! На місці інциденту працювала знімальна група "Магнолії-ТВ", тому слідкуйте за нашими подальшими повідомленнями.

