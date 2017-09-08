На Київщині поліція ліквідувала найбільший в області бордель

Співробітники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції Київщини спільно з слідчими Києво-Святошинської поліції та прокуратури успішно провели спецоперацію по затриманню злочинної групи, учасники якої організували надання різноманітних сексуальних послуг на території області.

Начальник управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Андрій Ткач розповів, що оперативники упродовж 9 місяців проводили кропітку роботу по документуванню злочинної діяльності вказаної групи. У результаті проведеного комплексу процесуальних дій усіх 6 фігурантів групи затримано у порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.

52-річний киянин організував незаконний бізнес на території готельного комплексу на Кільцевій дорозі, під виглядом надання послуг масажу. До складу його «бізнес структури» увійшли: 2 диспетчери, 20 повій та 3 водія-охоронця, які за необхідності доставляли дівчат на виїзні замовлення та виконували функції інкасаторів.

Для отримання великих прибутків та постійного оновлення клієнтської бази зловмисники поширювали рекламні візитівки із зазначеними контактами, в основному серед відвідувачів лазень та саун.

Оперативники одночасно провели 10 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів і в готельному комплексі. Вилучили: грошові кошти, банківські картки, рекламні візитівки, записники із розрахунками клієнтів та дівчат.

На даний час тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.302 (Створення або утримання місць розпусти і звідництво), ч.2 ст.303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області