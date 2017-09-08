Не Харківщині невідомі зухвало обікрали храм

Не Харківщині невідомі зухвало обікрали храм

16:40 08.09.2017
Не Харківщині невідомі зухвало обікрали храм

Первомайські поліцейські проводять оперативно-розшукові заходи по встановленню місцезнаходження зловмисників, які скоїли крадіжку золотих та срібних прикрас з храму Казанської Божої матері.

До поліції надійшло повідомлення від 21-річного мешканця міста Первомайський, сина настоятеля храму. Він розповів, що вночі невідомі викрали з приміщення золоті та срібні вироби.

Слідчо-оперативна група виїхала на місце події. Охоронець пояснив, що скоріш за все зловмисники пройшли до храму ще під час вечірньої служби та піднялись на верхній поверх, де і залишились до закриття храму. Вранці він побачив, що вікно, розташоване над входом, відчинено та з нього звисає канат.

З місця події вилучені відбитки пальців та речові докази. Загальна вага та сума викраденого встановлюється.

Слідчим дані про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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