На Львівщині під час ДТП перекинулись обидва автомобілі, є поранені

Попередньо встановлено, що водій одного з легковиків не впорався з керуванням під час обгону.

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 17:00 на автодорозі «Львів-Ужгород» поблизу міста Новий Калинів Самбірського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Сітроен Берлінго», 43-річний мешканець Самбора, здійснюючи маневр обгону, не впорався з керуванням та зіткнувся з автомобілем «Рено Меган», який саме й обганяв. За кермом «Рено» перебував 30-річний мешканець одного з сіл Самбірського району.

Внаслідок зіткнення обидва автомобіля з’їхали у кювет та перекинулись. Водій «Сітроена» отримав відкритий та закритий перелом передпліччя лівої руки, його однорічна донька – забій м’яких тканин руки, а водій «Рено» - забій чола.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження, проводяться слідчі дії.

За матеріалами Юлії Бури, Самбірський ВП ГУНП у Львівській області