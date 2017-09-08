На Львівщині під час ДТП перекинулись обидва автомобілі, є поранені

На Львівщині під час ДТП перекинулись обидва автомобілі, є поранені

19:00 08.09.2017
На Львівщині під час ДТП перекинулись обидва автомобілі, є поранені

Попередньо встановлено, що водій одного з легковиків не впорався з керуванням під час обгону.

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 17:00 на автодорозі «Львів-Ужгород» поблизу міста Новий Калинів Самбірського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Сітроен Берлінго», 43-річний мешканець Самбора, здійснюючи маневр обгону, не впорався з керуванням та зіткнувся з автомобілем «Рено Меган», який саме й обганяв. За кермом «Рено» перебував 30-річний мешканець одного з сіл Самбірського району.

Внаслідок зіткнення обидва автомобіля з’їхали у кювет та перекинулись. Водій «Сітроена» отримав відкритий та закритий перелом передпліччя лівої руки, його однорічна донька – забій м’яких тканин руки, а водій «Рено» - забій чола.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження, проводяться слідчі дії.

За матеріалами Юлії Бури, Самбірський ВП ГУНП у Львівській області

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