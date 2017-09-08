У селі на Херсонщині досвідчені злодії обікрали автомобіль киянина

У селі на Херсонщині досвідчені злодії обікрали автомобіль киянина

16:20 08.09.2017
У селі на Херсонщині досвідчені злодії обікрали автомобіль киянина

Жертвою зловмисників став житель міста Київ. Чоловік повідомив поліцейським, що поблизу джерела в одному з сіл Генічеського району з його автомобіля, шляхом зчитування коду сигналізації, невідомі вкрали два мобільні телефони та велику суму грошей.

Працівники Генічеського відділу поліції провели ряд оперативно-розшукових заходів та встановили особи зловмисників. Їх затримали біля іншого туристичного об’єкту, де вони намагалися скоїти аналогічну крадіжку.

Затриманими виявилися троє безробітних. У них вилучені викрадені у киянина речі, а також пристрій для зчитування кодів автосигналізації. Зловмисники перевіряються на причетність до скоєння інших кримінальних правопорушень на території району.

Відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України "Крадіжка" (карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років).

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

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