На Хмельниччині п’яний мотоцикліст врізався у стовп
На Хмельниччині п’яний мотоцикліст врізався у стовп
Дорожньо-транспортна пригода сталася неподалік від села Масівці Хмельницького району.
45-річний місцевий житель, рухаючись на мотоциклі «МТ Дніпро 11» по дорозі сполученням «Масівці — Хмельницький», не впорався з керуванням та врізався в електроопору.
Удар прийшовся на коляску мотоцикла, де перебувала 45-річна пасажирка.
Жінку із закритою черепно-мозковою травмою та політравмою госпіталізували в нейрохірургічне відділення Хмельницької обласної лікарні.
Як виявилось, водій мотоцикла перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Експертиза виявила 3.15 проміле алкоголю в крові.
За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області