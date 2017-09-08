На Хмельниччині п’яний мотоцикліст врізався у стовп

На Хмельниччині п’яний мотоцикліст врізався у стовп

13:22 08.09.2017
На Хмельниччині п’яний мотоцикліст врізався у стовп

Дорожньо-транспортна пригода сталася неподалік від села Масівці Хмельницького району.

45-річний місцевий житель, рухаючись на мотоциклі «МТ Дніпро 11» по дорозі сполученням «Масівці — Хмельницький», не впорався з керуванням та врізався в електроопору.

Удар прийшовся на коляску мотоцикла, де перебувала 45-річна пасажирка.

Жінку із закритою черепно-мозковою травмою та політравмою госпіталізували в нейрохірургічне відділення Хмельницької обласної лікарні.

Як виявилось, водій мотоцикла перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Експертиза виявила 3.15 проміле алкоголю в крові.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

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