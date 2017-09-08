У Львові поліція затримала цинічного кривдника літньої жінки

У Франківський відділ поліції за допомогою звернулась 64-річна львів’янка. Жінка повідомила, що кілька днів тому близько 15:30 по вулиці Науковій у Львові невідомий зловмисник зірвав у неї з шиї золотий кулон.

Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетний 30-річний львів’янин.

Наразі його перевіряють на причетність до скоєння інших злочинів, вирішується питання правової кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України.

Проводяться слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області