У Львові поліція затримала цинічного кривдника літньої жінки
У Львові поліція затримала цинічного кривдника літньої жінки
У Франківський відділ поліції за допомогою звернулась 64-річна львів’янка. Жінка повідомила, що кілька днів тому близько 15:30 по вулиці Науковій у Львові невідомий зловмисник зірвав у неї з шиї золотий кулон.
Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетний 30-річний львів’янин.
Наразі його перевіряють на причетність до скоєння інших злочинів, вирішується питання правової кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України.
Проводяться слідчі дії.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області