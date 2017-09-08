В одному з сіл на Львівщині автомобіль збив велосипедиста

В одному з сіл на Львівщині автомобіль збив велосипедиста

14:40 08.09.2017
В одному з сіл на Львівщині автомобіль збив велосипедиста

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 12:50 на вулиці Садовій в селі Глинськ, Жовківського району.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фольксваген Каді», 43-річний мешканець Жовківського району, скоїв наїзд на велосипедиста, 61-річного жителя цього ж району.

Внаслідок автопригоди велосипедист отримав тілесні ушкодження: «струс головного мозку, закрита черепно-мозкова травма».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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