В одному з сіл на Львівщині автомобіль збив велосипедиста

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 12:50 на вулиці Садовій в селі Глинськ, Жовківського району.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фольксваген Каді», 43-річний мешканець Жовківського району, скоїв наїзд на велосипедиста, 61-річного жителя цього ж району.

Внаслідок автопригоди велосипедист отримав тілесні ушкодження: «струс головного мозку, закрита черепно-мозкова травма».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області