У Львові СБУ попередила провокаційну акцію російських спецслужб

У Львові СБУ попередила провокаційну акцію російських спецслужб

13:40 08.09.2017
У Львові СБУ попередила провокаційну акцію російських спецслужб

Службою безпеки України задокументовано та попереджено проведення в нашій країні чергової, режисованої в Росії, фейкової акції, спрямованої на розхитування ситуації в країні.

За задумом російської сторони, шостого вересня у Львові планувалося провести так звані «Збори матерів учасників АТО», під час яких піддати критиці державну політику, у першу чергу на Сході України, та закликати до припинення антитерористичної операції на будь-яких умовах.

Організатор заходу, мешканка Волині та одна з провідних функціонерів «Російського культурного центру», за російські кошти, найняла в якості учасників пересічних громадян.

Оперативники спецслужби задокументували, що для «масовки» організатори найняли за чотириста гривень майже сто пенсіонерів та студентів, які повинні були імітувати ролі родичів учасників антитерористичної операції. Жодного члена родини учасників АТО серед протестувальників не було.

СБ України констатує, що чергова спроба створити «картинку» фейкового незадоволення українською владою для російських ЗМІ виявилися невдалою.

За матеріалами прес-центру СБУ

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