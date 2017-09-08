У Харкові маленька дитина випала з вікна на 5-му поверсі

У Харкові маленька дитина випала з вікна на 5-му поверсі

14:00 08.09.2017
У Харкові маленька дитина випала з вікна на 5-му поверсі

11-річна дівчина у тяжкому стані доставлена до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О.І. Мещанінова.

Інформація про те, що на вулиці Бучми стався нещасний випадок, надійшла до Московського відділу поліції о 10:00.

Сусідка постраждалої поверталась додому та помітила, що біля під’їзду лежить диина. Вона викликала лікарів, які в свою чергу повідомили до поліції.

На місце була направлена слідчо-оперативна група. По приїзду було встановлено, що потерпіла – 11-річна дівчинка, залишившись сама вдома, випала з вікна квартири на 5-му поверсі.

Інформацію про подію було внесено до Журналу єдиного обліку правопорушень, проводиться перевірка.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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