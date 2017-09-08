Поліція Дніпропетровщині шукає свідків ДТП, в якій загинув водій моторолера

08 серпня близько 12:30 на автодорозі сполученням Кіровоград-Запоріжжя в районі нерегульованого перехрестя вул. Гагаріна та Тітова у с. Марянське Апостолівського району Дніпропетровської області автомобіль «ВАЗ» зіткнувся з моторолером «Муравей» під керуванням 27-річного водія.

Внаслідок ДТП пасажир моторолера загинула від отриманих травм на місці, а водій моторолера помер від отриманих травм у лікарні.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 КК України.

Просимо всіх свідків та очевидців пригоди, а також власників відеореєстраторів повідомити корисну інформацію стосовно цієї пригоди за телефоном 068 00 88 706.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області