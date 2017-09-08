Під час ДТП на Житомирщині трагічно загинув тракторист

Під час ДТП на Житомирщині трагічно загинув тракторист

21:02 08.09.2017
Під час ДТП на Житомирщині трагічно загинув тракторист

Пригода трапилася близько 19:30 в полі неподалік с. Парипсів Попільнянського району.

Попередньо встановлено, що 52-річний житель с. Саверців невдало намагався на ходу заскочити у кабіну некерованого трактора «ЮМЗ-86». Під час такої спроби чоловік потрапив під заднє колесо транспортного засобу.

Унаслідок події тракторист отримав травми, які виявилися несумісними з життям і загинув на місці події.

Усі обставини та причини фатальної пригоди з’ясовуються у рамках досудового розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

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