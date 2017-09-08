На Житомирщині чоловік загинув під колесами мікроавтобуса

На Житомирщині чоловік загинув під колесами мікроавтобуса

14:20 08.09.2017
На Житомирщині чоловік загинув під колесами мікроавтобуса

Фатальна ДТП сталася на автодорозі Житомир – Могилів-Подільський. Нині поліцейські встановлюють особу загиблого пішохода.

Попередньо з’ясовано, що, напередодні, близько 21 години на автодорозі неподалік с. Двірець Житомирського району водій автомобіля «Volkswagen LT 46», 45-річний житель Вінниччини, рухаючись у напрямку м. Бердичева, здійснив наїзд на пішохода, який переходив проїзну частину поза пішохідним переходом.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пішохід отримав тілесні ушкодження, від яких загинув на місці.

У рамках розпочатого за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ кримінального провадження поліція встановлює особу загиблого чоловіка та усі обставини фатальної ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

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