На Прикарпатті дві молоді жінки попалися на крадіжці з приватного будинку

До Рогатинського відділення поліції звернулася 33-річна мешканка одного із сіл району. Жінка повідомила про те, що її чоловік спільно з односельчанами затримали невідомих осіб, котрі проникли до її житлового будинку та викрали золоті вироби та грошові кошти.

Отримавши повідомлення місцеві правоохоронці негайно виїхали на місце події, де й задокументували факт вчинення крадіжки. Проведеними оперативними заходами правоохоронці встановили осіб зловмисниць. Ними виявились 30 та 26-річного віку мешканки Львівської області, смуглявої зовнішності. Як з’ясувалося, старша із них уже раніше притягалася до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки.

Як встановили правоохоронці, того дня зловмисниці проходячи повз будинок потерпілої помітили, що вдома нікого немає. Скориставшись тим, що за їхніми діями ніхто не спостерігає, зайшли на подвір’я та під килимком біля порога знайшли ключі та проникли до будинку. Відтак, знайшовши у хаті 200 доларів США та золоті вироби, а саме: три ланцюжки, дві підвіски, один хрестик та одну пару сережок вони намагалися втекти.

Проте непроханих гостей помітила сусідка, яка й зателефонувала господині. Жінка, почувши про зловмисниць, негайно приїхала з чоловіком додому та з допомогою сусідів затримали злодійок.

У скоєному підозрювані зізналися, крадене правоохоронці вилучили та після проведення слідчих дій повернуть власникам.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження передбачене ч.3 ст.185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до шести років.

Зловмисниці затримані в порядку ст.208 КПК України, на місці злочину. На даний час вирішується питання про оголошення підозри у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області