У Краматорську чоловіка судитимуть за побиття поліцейського

Краматорською місцевою прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який спричинив тілесні ушкодження працівнику поліції.

У ході досудового розслідування встановлено, що 14 липня поточного року двоє інспекторів роти № 1 батальйону Управління патрульної поліції в містах Краматорську та Слов’янську зупинили на одній із вулиць Краматорська автомобіль «ВАЗ-2107», водій якого порушив Правила дорожнього руху.

Під час складання протоколу про вчинене водієм адміністративне правопорушення до жінки, яка була залучена у якості одного зі свідків, підійшов її чоловік. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він почав штовхати поліцейських, заважаючи їм виконувати службові обов’язки. На прохання не перешкоджати законним діям працівників поліції чоловік відреагував злісною непокорою та вчинив опір, завдавши одному з патрульних удар головою і ногою у праве око і удар ногою по руці, в результаті чого останній отримав садна обличчя та закритий перелом пальця.

Протиправні дії зухвалого зловмисника припинені в результаті застосування заходів фізичного впливу та спеціальних засобів у порядку, передбаченому ст.ст. 44, 45 Закону України «Про Національну поліцію».

На даний час досудове розслідування завершено.

Максимальне покарання за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків) КК України, - позбавлення волі на строк до двох років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області