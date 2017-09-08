Прокуратура Київщини домоглась арешту винуватця ДТП, в якій загинула дитина

Прокуратура Київщини домоглась арешту винуватця ДТП, в якій загинула дитина

20:30 08.09.2017
Прокуратура Київщини домоглась арешту винуватця ДТП, в якій загинула дитина

Києво-Святошинською місцевою прокуратурою здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно чоловіка, який в червні поточного року в одному із сіл Києво-Святошинського району, порушуючи Правила дорожнього руху, здійснив наїзд на малолітню дівчинку, від чого остання загинула.

Винуватцю ДТП обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.

Під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний знехтував виконанням обов’язків, які були покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу.

Місцевою прокуратурою до суду направлено клопотання щодо зміни запобіжного заходу чоловіку.

Завдяки принциповій позиції прокуратури в апеляційному порядку оскаржено рішення суду першої інстанції та підозрюваному змінено запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою.

Дії водія кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області

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