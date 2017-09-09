У Полтаві знайдено тіло чоловіка, поліція встановлює особу

У Полтаві знайдено тіло чоловіка, поліція встановлює особу

23:00 09.09.2017
У Полтаві знайдено тіло чоловіка, поліція встановлює особу

Полтавським районним відділенням поліції встановлюється особа невпізнаного тіла чоловіка, який був виявлений 26 серпня в лісопосадці с. Горбанівка Полтавського району.

Прикмети: на вигляд 30-40 років, середньої тіло будови, зріст 185 см, волосся довге каштанове хвилясте зібране у хвіст сіро-голубою резинкою.

На зубах присутні сліди стоматологічного втручання.

Одягнений: штани темно-сірого кольору, сорочка бавовняна з абстрактним малюнком у вигляді плям різного кольору, пасок шкіряний коричневого кольору, туфлі шкіряні коричневого кольору на шнурівці, шкарпетки темно-сірого кольору, труси коричневого кольору.

В разі отримання будь-якої інформації, повідомте за тел. (0532) 51-76-03 – чергова частина Полтавського РВП або 59-91-42 – сектор кримінальної поліції Полтавського РВП.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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