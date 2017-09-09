У Вінниці рецидивіст не зміг видурити 7 500 доларів у пильної старенької

Раніше судимий за умисне вбивство 47-річний вінничанин, за винагороду у розмірі 7 500 доларів США, запропонував 82-річній пенсіонерці «допомогти» звільнити сина з поліції.

Патрульні затримали правопорушника під час передачі коштів.

За словами начальника Вінницького відділу поліції Анатолія Присяжнюка, на спецлінію «102» звернулась 82-річна жителька обласного центру. Жінка повідомила, що кілька хвилин тому до неї зателефонував невідомий та повідомив, що її син, який проживає в Росії, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

За 7 500 доларів США чоловік пообіцяв залагодити ситуацію з поліцією.

Домовившись про зустріч з правопорушником біля її будинку, жінка відразу зателефонувала до поліції. На місце події був направлений екіпаж патрульної поліції, який і затримав правопорушника під час передачі 10 тисяч гривень.

Затриманим виявився 47-річний раніше судимий вінничанин. Чоловік 7 років провів у в’язниці за умисне вбивство.

Правопорушник затриманий в процесуальному порядку, вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 190 КК України (шахрайство). Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк до 3 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області