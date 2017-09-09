На Вінниччині закорочення проводки вбило літню жінку

О 06:52 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у с. Спіжанка Шаргородського району сталася пожежа.

Прибувши на місце виклику, бійці ДСНС встановили, що загорання виникло у приватному житловому будинку. Під час розвідки, рятувальники на підлозі в одній із кімнат виявили тіло людини без ознак життя. Загиблою виявилася сімдесятисемирічна власниця домогосподарства.

Локалізовано пожежу о 07:05, а о 07:10 ліквідовано. В результаті горіння вогнем знищений диван та побутова техніка. Ймовірна причина виникнення загорання – коротке замикання електромережі.

На ліквідацію пожежі від ДСНС залучалося 5 чоловік особового складу чергового караулу ДПРЧ-34 м. Шаргород та один спецавтомобіль, а також черговий караул місцевої пожежної команди с. Джурин.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Вінницькій області