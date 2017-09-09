Свідків смертельної ДТП, в якій загинула жінка, розшукує поліція Вінниччини

06 вересня в селищі Вороновиця по вулиці Козацький Шлях водій невстановленого автомобіля скоїв наїзд на жінку та зник з місця пригоди.

В результаті аварії потерпіла від отриманих тілесних ушкоджень загинула на місці.

Тіло жінки з тілесними ушкодженнями характерними для дорожньо-транспортної пригоди виявили близько 23 години на вулиці Козацький Шлях в селищі Вороновиця.

Зараз поліцейські вживають заходів для встановлення особи потерпілої та водія, причетного до вчинення кримінального правопорушення.

Попередньо встановлено, що автопригода сталась близько 23 години, автомобіль рухався в напрямку автодороги «Стрій-Кіровоград-Знам’янка».

Правоохоронці звертаються з проханням до громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди та були її свідками повідомляти за телефонами: (0432) 59-33-22, (098) 481-46-96 або 102.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачено покарання до 8 років ув’язнення.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області